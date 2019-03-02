День выборов омрачит погода: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Ветер западных направлений 2-7, к утру усилится юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха н на островах и западном побережье 2-6 градусов мороза, на континентальной части страны 7-12 градусов мороза, к утру повысится.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, возможна метель, к вечеру и мокрый снег, и дождь. Возрастет опасность гололеда. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18, на северном побережье до 22 м/с, вечером начиная с запада постепенно ослабеет сменит направление на северо-западное. Температура воздуха на севере страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, в первой половине дня на востоке Эстонии до 5 градусов мороза.