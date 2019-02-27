Фото и видео: в Европу пришла аномальная жара, температура достигла 26 градусов тепла

Аномально теплая погода охватила значительные территории в Западной Европе. Температурные рекорды фиксируются в Великобритании, Франции, Бельгии, Дании, сообщает Newsru.
В некоторых регионах температура воздуха сравнима с августовскими показателями. Из-за отсутствия осадков и ветра ухудшается экологическая ситуация. А в Англии загорелась растительность в районе Манчестера.
В Великобритании 25 февраля отметилось россыпью рекордов в отдельных районах Англии и Уэльса: побиты рекорды дня, февраля и зимы. Кроме того, впервые в истории наблюдений температура зимой перевалила за 20°C. 26 февраля было еще теплее: в округе Кью лондонского предместья Ричмонд-апон-Темс прогрелось до 21,2°C, сообщает Stormnews.
Kew Gardens has reached 21.2 °C which is the UK's new maximum temperature record for February, winter and the year so far 🌡️☀️ pic.twitter.com/liP2MudHAa— Met Office (@metoffice) 26 февраля 2019 г.
The exceptional February warmth in recent days has seen records being broken for England, Wales and Scotland pic.twitter.com/ww53SYRiXK— Met Office (@metoffice) 27 февраля 2019 г.
Аномально теплая погода привела к природному пожару в районе населенного пункта Сэддлуорт в Большом Манчестере. Борьба с огнем, охватившим порядка 150 га, велась всю минувшую ночь, сообщает телеканал euronews.
This footage shows the ferocity of the flames facing firefighters on Saddleworth Moor.— ITV News (@itvnews) 27 февраля 2019 г.
An area around 1.5 square kilometres was left burning overnight - threatening buildings - after the hottest winter day on record https://t.co/zjPbMUOxje pic.twitter.com/pS7ZVXbXBB
Очень теплая, а в некоторых районах даже жаркая, погода установилась в эти дни и во Франции. Температурные рекорды фиксировались на большей части территории страны. Например, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C). В городе Сен-Жан-де-Люз, на юго-западе страны, наблюдалась погода, характерная для августа: здесь нагрелось до 26°C, сообщает LCI.
По прогнозам метеорологов, 27 февраля температура воздуха может превысить 20 в Париже, достичь 26°C в Бордо, а в департаменте Ланды (на юго-западе) столбики термометров могут подняться до 27-28°C.
Такая погода серьезно ухудшила экологическую ситуацию в крупных городах. В соцсетях делятся фотографиями смога в Париже:
Une pollution bien présente sur Paris et sa banlieue @airparif « indice 77 » 27/02/2019#eiffeltower #toureiffel #meteofrance #meteoparis #heymeteofrance #jeudiphoto #meteo #20minutes #lefigaro #paris #parismatch #lemonde #tf1 #m6 #pollution #fevrier2019 pic.twitter.com/rjsqsPiL8L— Julianoz Photographies (@Julianozphoto) 27 февраля 2019 г.
Pollution ou brume ou les 2 ? Une ligne grise à l’horizon .— Julianoz Photographies (@Julianozphoto) 27 февраля 2019 г.
Matin du 27/02/2019 @airparif indice 77 #paris #pollution0219 #ladefense #sacrecoeur #montmartre #tgi #meteoparis #meteofrance pic.twitter.com/VvfLBfTST1
В Бельгии температура также превысила 20°C. В городе Дурб зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.
26 февраля был обновлен рекорд и в Дании. В Восточной Ютландии также превышен максимум 1990 года, который теперь составляет 15,8°C.
Foråret er godt i gang - vi har netop målt en tangering af 29 år gammel temperatur-rekord i Østjylland🌱☀️ https://t.co/3bBAQZSRDE #forår #næstenrekord #vinterellerforår pic.twitter.com/LeLf4Hmj73— DMI (@dmidk) 26 февраля 2019 г.
Dagens vejr 🌞men først på dagen dis og lokal tåge, især på Bornholm. Temperaturen kommer op på 10-13 grader. Men dårligt nyt til pollen-allergikerne, da hasselbuskene er begyndt at blomstre. pic.twitter.com/q5JyYw2VGm— DMI (@dmidk) 27 февраля 2019 г.