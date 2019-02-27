Чт, 28.02.2019
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  • Фото и видео: в Европу пришла аномальная жара, температура достигла 26 градусов тепла

Фото и видео: в Европу пришла аномальная жара, температура достигла 26 градусов тепла

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В Париже люди наслаждаются нетипично теплой для февраля погодой.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Аномально теплая погода охватила значительные территории в Западной Европе. Температурные рекорды фиксируются в Великобритании, Франции, Бельгии, Дании, сообщает Newsru.

В некоторых регионах температура воздуха сравнима с августовскими показателями. Из-за отсутствия осадков и ветра ухудшается экологическая ситуация. А в Англии загорелась растительность в районе Манчестера.

В Великобритании 25 февраля отметилось россыпью рекордов в отдельных районах Англии и Уэльса: побиты рекорды дня, февраля и зимы. Кроме того, впервые в истории наблюдений температура зимой перевалила за 20°C. 26 февраля было еще теплее: в округе Кью лондонского предместья Ричмонд-апон-Темс прогрелось до 21,2°C, сообщает Stormnews.

Аномально теплая погода привела к природному пожару в районе населенного пункта Сэддлуорт в Большом Манчестере. Борьба с огнем, охватившим порядка 150 га, велась всю минувшую ночь, сообщает телеканал euronews.

Очень теплая, а в некоторых районах даже жаркая, погода установилась в эти дни и во Франции. Температурные рекорды фиксировались на большей части территории страны. Например, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C). В городе Сен-Жан-де-Люз, на юго-западе страны, наблюдалась погода, характерная для августа: здесь нагрелось до 26°C, сообщает LCI.

По прогнозам метеорологов, 27 февраля температура воздуха может превысить 20 в Париже, достичь 26°C в Бордо, а в департаменте Ланды (на юго-западе) столбики термометров могут подняться до 27-28°C.

Такая погода серьезно ухудшила экологическую ситуацию в крупных городах. В соцсетях делятся фотографиями смога в Париже:

В Бельгии температура также превысила 20°C. В городе Дурб зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.

26 февраля был обновлен рекорд и в Дании. В Восточной Ютландии также превышен максимум 1990 года, который теперь составляет 15,8°C.

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