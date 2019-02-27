Фото и видео: в Европу пришла аномальная жара, температура достигла 26 градусов тепла

В некоторых регионах температура воздуха сравнима с августовскими показателями. Из-за отсутствия осадков и ветра ухудшается экологическая ситуация. А в Англии загорелась растительность в районе Манчестера.

В Великобритании 25 февраля отметилось россыпью рекордов в отдельных районах Англии и Уэльса: побиты рекорды дня, февраля и зимы. Кроме того, впервые в истории наблюдений температура зимой перевалила за 20°C. 26 февраля было еще теплее: в округе Кью лондонского предместья Ричмонд-апон-Темс прогрелось до 21,2°C, сообщает Stormnews.

Kew Gardens has reached 21.2 °C which is the UK's new maximum temperature record for February, winter and the year so far 🌡️☀️ pic.twitter.com/liP2MudHAa — Met Office (@metoffice) 26 февраля 2019 г.

The exceptional February warmth in recent days has seen records being broken for England, Wales and Scotland pic.twitter.com/ww53SYRiXK — Met Office (@metoffice) 27 февраля 2019 г.

Аномально теплая погода привела к природному пожару в районе населенного пункта Сэддлуорт в Большом Манчестере. Борьба с огнем, охватившим порядка 150 га, велась всю минувшую ночь, сообщает телеканал euronews.

This footage shows the ferocity of the flames facing firefighters on Saddleworth Moor.



An area around 1.5 square kilometres was left burning overnight - threatening buildings - after the hottest winter day on record https://t.co/zjPbMUOxje pic.twitter.com/pS7ZVXbXBB — ITV News (@itvnews) 27 февраля 2019 г.

Очень теплая, а в некоторых районах даже жаркая, погода установилась в эти дни и во Франции. Температурные рекорды фиксировались на большей части территории страны. Например, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C). В городе Сен-Жан-де-Люз, на юго-западе страны, наблюдалась погода, характерная для августа: здесь нагрелось до 26°C, сообщает LCI.

По прогнозам метеорологов, 27 февраля температура воздуха может превысить 20 в Париже, достичь 26°C в Бордо, а в департаменте Ланды (на юго-западе) столбики термометров могут подняться до 27-28°C.

Такая погода серьезно ухудшила экологическую ситуацию в крупных городах. В соцсетях делятся фотографиями смога в Париже:

В Бельгии температура также превысила 20°C. В городе Дурб зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.

26 февраля был обновлен рекорд и в Дании. В Восточной Ютландии также превышен максимум 1990 года, который теперь составляет 15,8°C.