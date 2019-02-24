На следующей неделе погода в Эстонии будет неустойчивой и капризной

В ночь на вторник в Эстонии облачность уплотнится. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег, а также дождь, вероятность осадков больше на востоке страны. Опасность гололеда, на дорогах - гололедицы. Ветер северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3°С. Во вторник днем в Эстонии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в первой половине дня на островах и побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха во вторник в течение дня +1...+6°С, вечером понизится.

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0..-5°С. В среду днем в Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. Днем ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°С.