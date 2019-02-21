От мороза до весеннего тепла: в Эстонии будет резко меняться погода

По данным службы погоды Эстонии, если в ночь на субботу ожидаются морозы до 15 градусов, то уже в воскресенье температуры будут преимущественно плюсовыми, а в начале следующей недели будет до 8 градусов тепла.
В ночь на субботу облачность уплотнится, к утру по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/сек. Температура воздуха около полуночи 8-13, местами 15 градусов мороза, на побережье местами до 3 градусов мороза, утром станет повышаться. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня по многим регионам снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от одного градуса мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах гололедица. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек, вечером на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на северном побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.