От мороза до весеннего тепла: в Эстонии будет резко меняться погода

В ночь на субботу облачность уплотнится, к утру по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/сек. Температура воздуха около полуночи 8-13, местами 15 градусов мороза, на побережье местами до 3 градусов мороза, утром станет повышаться. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня по многим регионам снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от одного градуса мороза до 2 градусов тепла.