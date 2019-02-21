Жителей Эстонии ждет солнечная, но морозная пятница

Антициклон, образовавшийся над Скандинавией, взял путь на юг через Балтийское море, а его восточная периферия покрывает Прибалтику. Погода установится ясная и сухая, ветер не сильный, а в сочетании с умеренными минусовыми температурами воздуха нас ждет комфортный и красивый зимний день.