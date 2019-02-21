Жителей Эстонии ждет солнечная, но морозная пятница

Антициклон, образовавшийся над Скандинавией, взял путь на юг через Балтийское море, а его восточная периферия покрывает Прибалтику. Погода установится ясная и сухая, ветер не сильный, а в сочетании с умеренными минусовыми температурами воздуха нас ждет комфортный и красивый зимний день.
В пятницу, 22 февраля, в первой половине дня будет солнечно и сухо. Ветер северных направлений 2-8, на северном побережье в первой половине дня порывы до 12 м/с, вечером, начиная с запада, ветер перейдет к западному, юго-западному.
Температура воздуха составит от -1 до -5, на востоке Эстонии до -8°С.