Мороз и порывистый ветер омрачат солнечный четверг

В тыл уходящему на север России циклону начал поступать сухой и холодный воздух. Ощущение холода добавит и сильный северный ветер. В тоже время над Скандинавией усиливается область высокого давления, что даст нам солнышка и света. В пятницу ветер стихнет, будет ясная и морозная погода.