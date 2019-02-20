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Мороз и порывистый ветер омрачат солнечный четверг

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Зимняя природа.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В тыл уходящему на север России циклону начал поступать сухой и холодный воздух. Ощущение холода добавит и сильный северный ветер. В тоже время над Скандинавией усиливается область высокого давления, что даст нам солнышка и света. В пятницу ветер стихнет, будет ясная и морозная погода.

В четверг, 21 февраля, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, на островах и западном побережье северный, северо-восточный ветер 6-12, порывы 14, на северном побережье до 20 м/с, во второй половине ослабеет.

Температура воздуха составит от -1 до -6°С, во второй половине дня понизится.

На дорогах очень скользко!

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