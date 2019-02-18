Еще намерзнемся: в конце недели в Эстонии резко похолодает

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается по-зимнему морозная погода.
В ночь на среду облачно. По многим регионам дожди, местами также мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно, вечером местами прояснения. По многим регионам дожди и мокрый снег, вечером также снег. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на островах и побережье порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла, к вечеру понизится до 1-6 градусов мороза.
В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-11, порывами до 15, ближе к ночи на северном побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье местами 2 градуса мороза. Днем солнечная погода без осадков. Ветер северных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, вечером похолодает.
В ночь на пятницу ясная погода без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье местами 5 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, вечером западных, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.