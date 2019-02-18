Еще намерзнемся: в конце недели в Эстонии резко похолодает

В ночь на среду облачно. По многим регионам дожди, местами также мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно, вечером местами прояснения. По многим регионам дожди и мокрый снег, вечером также снег. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на островах и побережье порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла, к вечеру понизится до 1-6 градусов мороза.