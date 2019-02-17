К середине следующей недели в Эстонии ощутимо похолодает

В ночь на вторник ожидается облачная погода, местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла, около полуночи на востоке страны до 2 градусов мороза. Днем также ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла. Днем облачная погода, но к вечеру прояснится. Временами дожди и мокрый снег, вечером по регионам снег. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла, вечером 1-6 градусов мороза.