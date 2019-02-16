Вс, 17.02.2019
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Зима напомнит о себе: в Эстонии ожидается небольшое похолодание

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Оттепель.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. По регионам небольшой снег, мокрый снег и дожди, возможен туман. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 5-10, на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 4-10, на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла, во второй половине дня станет прохладнее.

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