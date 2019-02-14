Пт, 15.02.2019
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Завтра в Эстонии будет как весной - тепло, сухо и ветрено

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Подснежники.

ФОТО: Eeva-Maarja Raamat

Завтра Эстония будет находиться на границе между уходящим на север России циклоном и усиливающимся над Центральной Европой антициклоном. Вероятность осадков маленькая, но погода ветреная. С западным воздушным потоком к нам прибывает тепло, и дневные температурные максимумы устремятся к отметке +5ºC.

В пятницу, 15 февраля, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 14, на северном побережье до 17 м/с, вечером ослабеет.

Температура воздуха составит от +2 до +6°С.

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