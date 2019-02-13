На выходных в Эстонию придет солнце и тепло

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди или мокрый снег, туманы. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 2-5 граду тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 6-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.