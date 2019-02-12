Синоптики рассказали, когда в Эстонию придет оттепель

В ночь на четверг переменная облачность, по регионам снегопады. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье северо-западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность. Вечером местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, вечером на побережье юго-западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди или мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.