Все лучшее сразу: завтра в Эстонии ожидается снег, дождь и гололед

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2-8, местами до 11 градусов мороза, на побережье островов местами 0 градусов.
К утру облачность сгустится, снег и мокрый снег распространятся с островов по материковой части страны, местами пройдут дожди. На дорогах возможна гололедица. В течение дня зона осадков пройдет на восток страны, во второй половине дня постепенно отступит, начиная с запада прояснится.
Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье во второй половине дня северо-западный. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.