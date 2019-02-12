Все лучшее сразу: завтра в Эстонии ожидается снег, дождь и гололед

К утру облачность сгустится, снег и мокрый снег распространятся с островов по материковой части страны, местами пройдут дожди. На дорогах возможна гололедица. В течение дня зона осадков пройдет на восток страны, во второй половине дня постепенно отступит, начиная с запада прояснится.