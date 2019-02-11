Синоптики предупреждают о непогоде: метель, гололед и сильный ветер

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди постепенно сменятся снегом. По многим регионам туман. К утру осадки на островах прекратятся, погода прояснится. Ветер на востоке страны слабый, переменных направлений, на западе северо-западный 7-12, на побережье порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов тепла, к утру опустится от нуля до 2 градусов мороза. На дорогах гололедица.
Утром на островах будет ясно и без осадков. На материке ожидается облачная погода. По многим регионам снег, вероятен также мокрый снег. Местами метель, на востоке страны туман. Во второй половине дня осадки постепенно прекратятся, погода прояснится. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем от нуля до 2 градусов мороза, во второй половине дня будут понижаться. На дорогах гололедица.