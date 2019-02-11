Синоптики предупреждают о непогоде: метель, гололед и сильный ветер

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди постепенно сменятся снегом. По многим регионам туман. К утру осадки на островах прекратятся, погода прояснится. Ветер на востоке страны слабый, переменных направлений, на западе северо-западный 7-12, на побережье порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов тепла, к утру опустится от нуля до 2 градусов мороза. На дорогах гололедица.