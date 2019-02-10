К Эстонии приближается циклон: страну накроют снегопады и дожди

К нам спешит очередной циклон с центральной части Балтийского моря и вместе с ним мы получим обильные осадки как в виде дождя и мокрого снега, так и снега. Уже к вечеру центр циклона достигнет Эстонии. Ветер заметно ослабеет, и лишь над морем северо-западный ветер будет быстро набирать силу.