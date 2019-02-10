К Эстонии приближается циклон: страну накроют снегопады и дожди

Циклоническая активность в районе Атлантики принесла в Эстонию оттепель. Снежный покров заметно пошёл на убыль, хотя его всё ещё много. Дороги и улицы с утрамбованным снегом, под действием дождя, стали просто отполированными.
К нам спешит очередной циклон с центральной части Балтийского моря и вместе с ним мы получим обильные осадки как в виде дождя и мокрого снега, так и снега. Уже к вечеру центр циклона достигнет Эстонии. Ветер заметно ослабеет, и лишь над морем северо-западный ветер будет быстро набирать силу.
В понедельник, 11 февраля, облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, вечером местами также и снег. Местами образуется туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный 4-10, порывами 12 м/с, вечером повернет на островах к северо-западному и усилится. Температура воздуха 0..+2°С.