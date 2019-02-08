В субботу в Эстонии будет тепло, но ветрено

Над Северной Атлантикой активизировались циклоны, и в ближайшие дни Северная Европа окажется целиком в их власти. Эстония останется в восточной части циклонов, где тепло, влажно и штормовой южный, юго-западный ветер. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут частыми, а температура воздуха в основном выше нуля.