В субботу в Эстонии будет тепло, но ветрено

Над Северной Атлантикой активизировались циклоны, и в ближайшие дни Северная Европа окажется целиком в их власти. Эстония останется в восточной части циклонов, где тепло, влажно и штормовой южный, юго-западный ветер. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут частыми, а температура воздуха в основном выше нуля.
В субботу, 9 февраля, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер в основном южный 6-10, порывами 13 м/с, на островах и побережье 8-13, порывами 15-17 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +3°С.
На дорогах скользко!