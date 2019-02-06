На Эстонию надвигается снегопад, возможна метель

Утром осадки на островах перейдут в мокрый снег и дожди, мокрый снег и снег местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью на востоке страны 7-13, на западе 1-6 градусов мороза, к утру температура повысится до нуля.

Днем облачно, снег, вероятна метель, на западе страны также мокрый снег и дожди, во второй половине дня осадков будет меньше. Местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.