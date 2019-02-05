Прогноз до субботы: с завтрашнего дня погода начнет меняться

В ночь на четверг облачность сгустится. После полуночи на островах начнутся снегопады, которые распространятся по материковой части страны, к утру осадки на островах перейдут в мокрый снег. Ветер западных направлений, затем южный и юго-западный, после полуночи 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-10, местами до 13 градусов мороза, на островах 0-4 градуса мороза, утром на западе страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на востоке страны 2-7 градусов мороза.

Днем облачно, пройдут снег и мокрый снег, на островах и западе страны осадки перейдут в дождь, во второй половине дня вероятность осадков сократится. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня немного уляжется. Температура воздуха по всем регионам от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно, по регионам снегопады и мокрый снег. Утром на запад страны придет новая зона осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут по Эстонии на восток и начиная с островов перейдут в дождь. Ветер юго-западный и южный, 6-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-3 градуса тепла.