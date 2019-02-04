На завтра синоптики обещают метель

Противостояние двух барических систем приведет к усилению ветра и снег закружится в метели. На западе Эстонии и на островах, где температура воздуха сохранится около 0°С, пройдет мокрый снег и дождь.

Во вторник (5.02) днем облачно. Во многих местах будет наблюдаться снег и метель. На западе Эстонии пройдет мокрый снег, на островах дождь, возможен гололед. Вероятность осадков меньше на юго-востоке Эстонии. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1…+2, на востоке 0..-3°C.