Лишь временное потепление: узнайте, как будет меняться погода в Эстонии на следующей неделе

По данным службы погоды Эстонии, в начале предстоящей недели ожидается некоторое потепление, к среде вновь вернутся низкие температуры.
В ночь на понедельник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно, осадки повсеместно перейдут в снег, к вечеру осадков будет меньше. Ветер юго-западный и западный, 7-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 7-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на островах около нуля. Днем ожидается с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов мороза.