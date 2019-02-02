Вс, 3.02.2019
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  • Лишь временное потепление: узнайте, как будет меняться погода в Эстонии на следующей неделе

Лишь временное потепление: узнайте, как будет меняться погода в Эстонии на следующей неделе

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Мокрый снег.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в начале предстоящей недели ожидается некоторое потепление, к среде вновь вернутся низкие температуры.

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно, осадки повсеместно перейдут в снег, к вечеру осадков будет меньше. Ветер юго-западный и западный, 7-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 7-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на островах около нуля. Днем ожидается с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов мороза.

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