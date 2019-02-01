В феврале в Эстонии ударят морозы: температура скоро упадет до -25

Многие годы средняя температура воздуха в феврале составляет от -1,8 до -6 градусов, а среднее количество осадков - 26-43 миллиметров.

В первые дни февраля активная зона низкого давления перемещается на север вдоль Балтийского моря. Временами будет идти снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха близка к нулю. После 5 февраля в районе Балтийского моря перевес будет на стороне антициклона и количество осадков уменьшится. Ветер будет в основном дуть с востока. Температура воздуха по ночам будет опускаться от -5 до -10, на материке местами до -15 градусов, днем в основном от -2 до -8 градусов.

Оставшиеся две трети февраля, видимо, погода будет формироваться под воздействием антициклона. Иногда центр антициклона будет смещаться в Скандинавию, в этом случае ветер поменяет направление на северо-восточное и принесет в Эстонию холодный воздух с севера России. Осадки ожидаются незначительные.