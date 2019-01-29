Мокрый снег и гололед: завтра погода испытает жителей Эстонии на прочность

Установившаяся во второй половине января по-настоящему зимняя погода получила первую весеннюю весточку в виде тающего снега. Более теплый и влажный воздух с моря принес нам циклон, который движется в сторону Финляндии. Это потепление временное, большое тепло придет в конце недели, но уже и завтра дороги скользкие и покрыты подтаявшим снегом.
Днем в среду, 30 января, облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег. Ожидается гололед. Ветер южный и юго-западный, на островах также западный 3-9 м/с. Температура воздуха -1…+2°С, после обеда понизится.