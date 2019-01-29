Мокрый снег и гололед: завтра погода испытает жителей Эстонии на прочность

Установившаяся во второй половине января по-настоящему зимняя погода получила первую весеннюю весточку в виде тающего снега. Более теплый и влажный воздух с моря принес нам циклон, который движется в сторону Финляндии. Это потепление временное, большое тепло придет в конце недели, но уже и завтра дороги скользкие и покрыты подтаявшим снегом.