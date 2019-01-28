Погода устроит жителям Эстонии настоящие американские горки

В ночь на среду будет облачно, временами снег, местами мокрый снег, на побережье островов возможны дожди. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений, 3-8, около полуночи на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, около полуночи на востоке страны до 5 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам снег и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха от 23 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во второй половине дня понизится.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек, около полуночи на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха ночью на западе страны 1-6, на востоке 5-10, утром местами до 13 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-7, после полудня восточный и юго-восточный 4-9, на островах порывами 13 м/сек. Температура воздуха 1-5, на юге страны 8 градусов мороза.