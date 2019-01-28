Синоптики: морозы отступят, но придут сильные снегопады

Погоду в Эстонии определяет ложбина низкого давления, которая располагается в районе Ботнического залива и медленно ослабевает. Из-за влияния циклона, снега становится всё больше и больше, и уже и без того большие сугробы, станут выше. Завтра ожидается довольно мягкая и снежная погода, которая позволит нам предаться зимним забавам.
Днем, 29 января, облачная погода. Пройдет снег, до обеда метель. Во второй половине дня на островах ожидается также мокрый снег и гололед. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, после обеда ветер повернет на южный, на островах - на юго-западный и ослабеет. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов +1°С.