Синоптики: морозы отступят, но придут сильные снегопады

Погоду в Эстонии определяет ложбина низкого давления, которая располагается в районе Ботнического залива и медленно ослабевает. Из-за влияния циклона, снега становится всё больше и больше, и уже и без того большие сугробы, станут выше. Завтра ожидается довольно мягкая и снежная погода, которая позволит нам предаться зимним забавам.