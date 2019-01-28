Высота снежного покрова в Таллинне достигла 24 см, метель ожидается и сегодня

В минувшие сутки снег на улицах столицы убирали 74 единицы техники и 73 бригады рабочих. Вывезены 1115 кубометров снега. Очищены все остановки общественного транспорта и наиболее крупные площади города, заверяет Раэпресс.

В то же время Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в понедельник на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Рано утром поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была преимущественно сухой, влажной или слегка заснеженной. В Западной Эстонии идет снег, на дорогах есть заснеженные участки.