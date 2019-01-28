Высота снежного покрова в Таллинне достигла 24 см, метель ожидается и сегодня

Сегодня утром замеры показали толщину снежного покрова на метеостанции в Харку в Таллинне в 24 сантиметра. При этом в течение дня ожидаются метель и мороз от 9 до 14 градусов.
В минувшие сутки снег на улицах столицы убирали 74 единицы техники и 73 бригады рабочих. Вывезены 1115 кубометров снега. Очищены все остановки общественного транспорта и наиболее крупные площади города, заверяет Раэпресс.
В то же время Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в понедельник на дорогах сохраняется опасность гололедицы.
Рано утром поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была преимущественно сухой, влажной или слегка заснеженной. В Западной Эстонии идет снег, на дорогах есть заснеженные участки.
Днем ожидается облачная погода, утром снег преимущественно в Западной Эстонии, температура воздуха может понизиться до 17 градусов мороза. В течение дня снег распространится в восточном направлении и усиливается. На побережье возможна метель, ветер порывами до 20 м/с.