На Эстонию надвигается снежная буря
Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются снегопады и сильный ветер. Синоптики объявили предупреждение об опасности первого уровня.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачность уплотнится. После полуночи на островах пойдет снег, снегопады постепенно распространятся и над материковой частью страны. Ожидаются метели. Ветер юго-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 12-18, до полуночи на востоке страны до 20, на островах 4-10 градусов мороза.
Днем облачно. Снегопады распространятся по стране на восток, местами осадки будут сильными. Местами метели. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 14, на побережье 8-14, порывами до 17-20 м/с. Во второй половине дня ветер немного уляжется. Температура воздуха 7-12, на островах 2-7 градусов мороза.