На Эстонию надвигается снежная буря

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачность уплотнится. После полуночи на островах пойдет снег, снегопады постепенно распространятся и над материковой частью страны. Ожидаются метели. Ветер юго-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 12-18, до полуночи на востоке страны до 20, на островах 4-10 градусов мороза.