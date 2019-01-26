Даже подштанники не спасут: завтра в Эстонии ударят сильные морозы

Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7, вечером на островах 7-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11-16, местами до 20, на островах и местами на побережье 5-10 градусов мороза.