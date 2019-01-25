В Эстонию придут аномальные морозы

В ночь на субботу облачная погода, снег. Ветер юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 10-15 мороза, на побережье островов - местами 5 градусов мороза. Днем облачная погода, к вечеру прояснится. До полудня небольшой снег, во второй половине дня осадков ожидается меньше. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха днем 5-12, к вечеру местами понизится до 20 градусов мороза.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22, местами до 27 градусов мороза, на побережье 8-13 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха днем 12-17, местами 20, на побережье 6-11 градусов мороза.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, утром 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 15-20, местами 25, на побережье 8-13 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами поземка. Ветер юго-восточный и восточный, 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха днем 11-16, на островах и побережье 5 -10 градусов мороза.