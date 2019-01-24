​Зима свирепствует: в Эстонии ударят морозы до 25 градусов

В ночь на пятницу ожидается с облачная прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью на востоке страны 2-8, на востоке страны 10-16 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер южный и юго-восточный, 2-8 м/сек, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.

В ночь на субботу облачность уплотнится, после полуночи пойдет снег. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье местами 5 градусов мороза. Днем преимущественно облачная погода, без существенных осадков по многим регионам снег, во второй половине дня осадков ожидается меньше. Ветер восточных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха днем 7-12, на побережье местами 5 градусов мороза.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер преимущественно восточных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 12-17, местами 22 градуса мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер переменных направлений, 12-7 м/сек. Температура воздуха днем 10-15, на побережье местами 6 градусов мороза.