В ближайшие дни синоптики обещают до 18 градусов мороза

В ночь на понедельник облачность рассеется, по регионам снег. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7, на северном побережье северо-западный, порывами 12, около полуночи 14 м/сек. Температура воздуха 8 -13, местами 17 градусов мороза, на побережье островов 4 градуса мороза. Днем ожидается переменная облачность, по регионам небольшой снег, вечером облачности будет больше. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7, на северном побережье 4-9, порывами 12 м/сек. Температура воздуха днем 7-12, на островах и побережье 2-8 градусов мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи по многим регионам снег, после полуночи осадков будет меньше. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14, местами 17, на побережье островов 4 градуса мороза. Днем облачная с прояснениями погода, но небольшой снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, к вечеру сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха днем 7-11, на побережье островов до 3 градуса мороза.