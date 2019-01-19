К Эстонии приближается новая зона осадков

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременный снег, к утру осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный 4-9, на побережье порывами 12-14 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха ночью 4-10, местами 13 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Вечером с северо-запада подойдет новая зона осадков, местами метель. Юго-западный и западный ветер усилится до 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов мороза, на островах и западном побережья от -1 до +1.