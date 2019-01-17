Эстонию ждет стремительное похолодание

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады. Ветер западных направлений, 4-9, на островах и побережье порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, утром местами до 12 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Снегопады преимущественно на севере страны. Ветер западных направлений, 4-9, на островах и побережье порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. Снегопады распространятся с северо-запада на юго-восток, к утру станут реже. Ветер западных направлений, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер западный и северо-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.