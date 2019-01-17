Шлепаем по лужам и скользим по обледенелым тротуарам: галерея невыносимых погодных условий в Таллинне

По прогнозам, синоптиков, сегодня, 17 февраля, в Эстонии будет облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, после обеда, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, однако вечером местами ожидается снег с метелью. Во многих местах гололед. Ветер юго-западный, западный, вечером постепенно повернет к западному, северо-западному направлению 8-12, порывами до 17, на островах и побережье 10-14, порывами 18-23 м/с.