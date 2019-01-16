Назван последний шанс избежать климатической катастрофы

Согласно выводам нового исследования, повышение средней температуры может быть остановлено лишь в случае крайне маловероятного сценария. Он предполагает, что, если немедленно вывести из эксплуатации все электростанции, заводы и даже автомобили, работающие на ископаемом топливе, есть два шанса из трех, что глобальная температура к концу века не повысится выше предела, установленного Парижским соглашением в 2015 году.