К Эстонии приближается снежная буря, ситуацию усугубит гололед

Дорожные условия будут сложными: в первой половине дня из-за интенсивных осадков, вечером - из-за образования льда. На погоду окажет влияние циклон, центр которого пронесется утром с района Стокгольма через западную часть Финского залива и Таллинн дальше на восток. Неприятные сюрпризы в виде сильных порывов принесет и ветер, который развернется с юго-восточного к юго-западному, а позже - к северо-западному направлению. Дороги останутся скользкими и в пятницу. Следите за текущими предупреждениями!