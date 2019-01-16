К Эстонии приближается снежная буря, ситуацию усугубит гололед

В четверг утром в материковой Эстонии пройдет снег с метелью, на островах в то же время возможен дождь. Днем мокрый снег, дождь и гололед распространится на всю Эстонию.
Дорожные условия будут сложными: в первой половине дня из-за интенсивных осадков, вечером - из-за образования льда. На погоду окажет влияние циклон, центр которого пронесется утром с района Стокгольма через западную часть Финского залива и Таллинн дальше на восток. Неприятные сюрпризы в виде сильных порывов принесет и ветер, который развернется с юго-восточного к юго-западному, а позже - к северо-западному направлению. Дороги останутся скользкими и в пятницу. Следите за текущими предупреждениями!
В четверг, 17 января, в Эстонии будет облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, после обеда, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, однако вечером местами ожидается снег с метелью. Во многих местах гололед. Ветер юго-западный, западный, вечером постепенно повернет к западному, северо-западному направлению 8-12, порывами до 17, на островах и побережье 10-14, порывами 18-23 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +3, к вечеру, начиная с севера, понизится до 0…-5°С. Дороги замерзнут.