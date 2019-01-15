Снегопады задержатся в Эстонии еще на день

Вечер принесет изменения в погоде: со стороны Скандинавии движется активная область пониженного давления. С запада Эстонии начнет усиливаться южный и юго-восточный ветер и поздним вечером подойдет также зона интенсивных осадков. Четверг будет богат на осадки и достаточно ветреным, сложные дорожные условия сохраняются по всей территории Эстонии - будет скользко.

В среду, 16 января, в первой половине дня, в Эстонии будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков, в утренние часы по западу Эстонии местами пройдет небольшой снег.

Во второй половине дня, начиная с островов, облачность уплотнится и поздно вечером начнется снег с метелью. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с, на северном побережье порывы до 14 м/с, во второй половине дня ослабеет. Вечером, начиная с островов, ветер повернет на юг и юго-восток и усилится 10-14 м/с, порывами 17 м/с.