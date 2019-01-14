Вторник в Эстонии будет ветреным и морозным

Циклон, принесший снегопады и метель, ослабевает и уходит из Эстонии на Ладогу. Днем снег еще пройдет во многих местах, кое-где метель, более интенсивные осадки на побережье, так как морской ветер несет дополнительную влагу. Температура воздуха останется ниже нуля, и на дорогах будет скользко.
Во вторник, 15 января, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. В континентальной части ветер западных направлений 4-9 м/с, на островах и побережье северо-западный, северный ветер 7-13, порывы до 18 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -7°C.