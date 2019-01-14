Вторник в Эстонии будет ветреным и морозным

Циклон, принесший снегопады и метель, ослабевает и уходит из Эстонии на Ладогу. Днем снег еще пройдет во многих местах, кое-где метель, более интенсивные осадки на побережье, так как морской ветер несет дополнительную влагу. Температура воздуха останется ниже нуля, и на дорогах будет скользко.