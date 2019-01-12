Эстонию накроет мощный снежный циклон

По сообщению Службы погоды, в ночь на понедельник облачно, снегопады распространятся по всей стране, на западе Эстонии возможен мокрый снег, местами метель. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 12 м/с. К утру ослабеет и будет дуть в переменных направлениях со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до одного градуса тепла. В понедельник днем облачно, ожидается снег, на западе - также мокрый снег. Ветер, начиная с островов, обратится на север и северо-запад и будет дуть со скоростью 4-10, на островах и побережье усилится до 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от -2 до +1 градуса.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Во многих регионах снег, местами метель. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов мороза, местами -12, на островах 1-4 градуса мороза. Во вторник днем облачно с прояснениями. Во многих регионах снег, возможны метели. Ветер западных направлений 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха - 1-7 градусов мороза.