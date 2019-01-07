Во вторник в Эстонии будет ветрено, осадки во всевозможных видах
7 января 2019, 16:39
Циклоны опоясали Балтику плотным кольцом. Завтра один из них выйдет на юг Балтийского моря, и мы окажемся на его северной периферии. Осадки будут во всех возможных видах. Южный, юго-восточный ветер порывистый, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, поэтому на дорогах скользко!
Во вторник, 8 января, в Эстонии будет облачно. Во многих местах снег, на островах и западе Эстонии мокрый снег с дождем. К вечеру возрастет опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха составит от -3 до +1°С.