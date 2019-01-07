Пн, 7.01.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Во вторник в Эстонии будет ветрено, осадки во всевозможных видах

Во вторник в Эстонии будет ветрено, осадки во всевозможных видах

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мокрый снег.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Циклоны опоясали Балтику плотным кольцом. Завтра один из них выйдет на юг Балтийского моря, и мы окажемся на его северной периферии. Осадки будут во всех возможных видах. Южный, юго-восточный ветер порывистый, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, поэтому на дорогах скользко!

Во вторник, 8 января, в Эстонии будет облачно. Во многих местах снег, на островах и западе Эстонии мокрый снег с дождем. К вечеру возрастет опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет.

Температура воздуха составит от -3 до +1°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ