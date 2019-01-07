Во вторник в Эстонии будет ветрено, осадки во всевозможных видах

Циклоны опоясали Балтику плотным кольцом. Завтра один из них выйдет на юг Балтийского моря, и мы окажемся на его северной периферии. Осадки будут во всех возможных видах. Южный, юго-восточный ветер порывистый, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, поэтому на дорогах скользко!