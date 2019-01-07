Фото и видео: в Греции холоднее, чем в Лапландии! Столбики термометров опустились ниже 21 градуса

Так, в ночь с субботы на воскресенье на севере Греции столбики термометров показывали минус 21,4 градуса, сообщает AFP. По данным греческих синоптиков, такую температуру зафиксировали в городе Флорина, пишет elu24.

В то же время в северной части Европы воздух был менее морозным. Например, в Лапландии температура воздуха достигала -20,9 градуса.

Морозы и непогода унесли жизни трех человек в Греции, об этом в воскресенье заявила противопожарная служба страны.

По сведениям, пожарные в субботу обнаружили тело женщины в автомобиле, упавшем в реку в городе Каратея, расположенном в 30 км к юго-востоку от столицы Афин. Двое мужчин, ехавших вместе с ней, также были найдены мертвыми. Они выехали в путь 3 января, а во время сильных снегопадов в противопожарную службу поступила информация о том, что они пропали без вести.

Напомним, что с начала нового года на большинство районов Греции обрушились морозы, сопровождаемые сильным ветром, похолоданием, ливнями и снегопадами, что повлекло за собой закрытие дорог в некоторых районах, задержку авиарейсов и прекращение движения паромов, пишет Рамблер.