Фото и видео: в Греции холоднее, чем в Лапландии! Столбики термометров опустились ниже 21 градуса

Необычайно низкую для Греции температуру принес циклон "София". В некоторых регионах страны температура воздуха упала до минус 21 градуса, а Салоники и Афины засыпало снегом.
Так, в ночь с субботы на воскресенье на севере Греции столбики термометров показывали минус 21,4 градуса, сообщает AFP. По данным греческих синоптиков, такую температуру зафиксировали в городе Флорина, пишет elu24.
В то же время в северной части Европы воздух был менее морозным. Например, в Лапландии температура воздуха достигала -20,9 градуса.
Морозы и непогода унесли жизни трех человек в Греции, об этом в воскресенье заявила противопожарная служба страны.
По сведениям, пожарные в субботу обнаружили тело женщины в автомобиле, упавшем в реку в городе Каратея, расположенном в 30 км к юго-востоку от столицы Афин. Двое мужчин, ехавших вместе с ней, также были найдены мертвыми. Они выехали в путь 3 января, а во время сильных снегопадов в противопожарную службу поступила информация о том, что они пропали без вести.
Напомним, что с начала нового года на большинство районов Греции обрушились морозы, сопровождаемые сильным ветром, похолоданием, ливнями и снегопадами, что повлекло за собой закрытие дорог в некоторых районах, задержку авиарейсов и прекращение движения паромов, пишет Рамблер.
Согласно сообщению греческой пожарной службы, с 3 января из-за дождей и снегопадов 28 человек по всей стране были доставлены в больницы, а 45 — спасены из оказавшихся заблокированными автомобилей