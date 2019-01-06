Прогноз до четверга: синоптики обещают до 17 градусов мороза

В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди на острова на материковой части страны перейдут в снег и мокрый снег. Ожидается гололед. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на островах и западном побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде снега, на островах и западе страны также и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов мороза, местами на побережье до 2 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов мороза.