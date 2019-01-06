Прогноз до четверга: синоптики обещают до 17 градусов мороза

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается зимняя погода, температура воздуха местами понизится до 17 градусов мороза.
В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди на острова на материковой части страны перейдут в снег и мокрый снег. Ожидается гололед. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на островах и западном побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде снега, на островах и западе страны также и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов мороза, местами на побережье до 2 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов мороза.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер южный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Днем облачно с прояснениями, на островах и побережье небольшой снег. Ветер преимущественно юго-восточный и южный, 1-6 м/сек Температура воздуха ночью 3-10 градусов мороза, днем 3-10 градусов мороза, в течение дня еще понизится.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, во второй половине дня усилится юго-западный ветер, 5-10, на северо-западном побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 5-12, местами 17 градусов мороза, днем 2-9 градусов мороз, на юго-востоке страны 8-12 градусов мороза.