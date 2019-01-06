Синоптики: в одной части Эстонии ожидается снег и мороз, а в другой - дождь и потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается преимущественно облачная погода, снег и мокрый снег, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь. Гололедица. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек, после полуночи на островах сменит направление на западное. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке 2-6 градусов мороза, на юго-востоке страны 6-10 градусов тепла.