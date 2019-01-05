Прогноз до среды: на следующей неделе жителей Эстонии ждут мороз и снег

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются облачная погода, снег, мокрый снег и дожди, будет по-зимнему пасмурно.
В ночь на понедельник ожидается преимущественно облачная погода, на островах снег и мокрый снег, осадки распространятся на восток страны и перейдут в дождь. Местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек, на островах к утру сменит направление на западное. Днем облачно, в первой половине дня по некоторым регионам снег и мокрый снег, на западе страны возможен дождь. Вечером начиная с запада страны новая волна осадков. Местами гололедица. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на юге 10 градусов мороза, на западе страны от нуля до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, на островах дожди. Местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 4-9, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-восточный, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до одного градуса тепла, днем понизится до 2-7 градусов мороза.
В ночь на среду ожидается облачная погода, по многим регионам снег. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем облачно, местами небольшой снег. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, к утру местами до -10, днем 2-8 градусов мороза.