Прогноз до среды: на следующей неделе жителей Эстонии ждут мороз и снег

В ночь на понедельник ожидается преимущественно облачная погода, на островах снег и мокрый снег, осадки распространятся на восток страны и перейдут в дождь. Местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек, на островах к утру сменит направление на западное. Днем облачно, в первой половине дня по некоторым регионам снег и мокрый снег, на западе страны возможен дождь. Вечером начиная с запада страны новая волна осадков. Местами гололедица. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на юге 10 градусов мороза, на западе страны от нуля до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.