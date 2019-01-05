Завтра в Эстонии ожидается до 13 градусов мороза
5 января 2019, 13:58
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер до полуночи северный и северо-восточный, 3-9 м/сек, на побережье порывами 12 м/сек, после полуночи преимущественно северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 3-10, на юго-востоке до 13 градусов мороза.
Днем ожидается также облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На западе страны местами гололед. Ветер западных направлений, 2-8, вечером на побережье юго-западный порывами 12 м/сек. Температура воздуха днем 3-8 градусов мороза, на западе страны от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.