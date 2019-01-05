Завтра в Эстонии ожидается до 13 градусов мороза

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер до полуночи северный и северо-восточный, 3-9 м/сек, на побережье порывами 12 м/сек, после полуночи преимущественно северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 3-10, на юго-востоке до 13 градусов мороза.