На Эстонию обрушится очередной штормовой циклон

Начавшийся ночью на северо-западе снегопад днем накроет всю Эстонию, местами будет метель, но на островах и западном побережье осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Температура воздуха повысится и появится опасность гололеда.

В пятницу, 4 января, днем будет облачная погода. Пройдет снег и мокрый снег, в западной Эстонии - также и дождь. Есть опасность гололеда. В центральной и восточной Эстонии местами метель. Ближе к вечеру возможно образование тумана. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня развернется к западному и северо-западному и к вечеру ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии -1…-4, на западе Эстонии 0…+4°С.