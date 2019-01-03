Готовьтесь загадывать желания! Этой ночью жители Эстонии увидят звездопад

В отличие от потоков Персеиды летом или Геминиды в декабре, поток Квадрантиды длится всего одну или две ночи, но в определенное время за час очевидцы могут наблюдаться за падением сотни звезд. Поэтому время для наблюдения является самым важным. Согласно информации Международной организации, занимающейся изучением метеоритов, метеорный дождь лучше всего наблюдать в ночь на четвертое января в четыре часа по эстонскому времени. Географически звездопад лучше всего будет виден в северной части Европы.

Обычно наблюдению за потоком Квадрантиды мешает погода. Но сегодня есть надежда, поскольку в дневное время погода была ясной и, по данным Службы погоды Эстонии, вечером ожидается переменная облачность. Но ночью может быть облачно, поэтому за звездопадом лучше начать наблюдать пораньше. В то же время earthsky.org предупреждает, что часы пик метеорных потоков нельзя точно предсказать, и лучший вариант попасть на них - просто иногда посматривать на небо.