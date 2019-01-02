Сильный ветер и морозы будут свирепствовать в Эстонии и в четверг
2 января 2019, 14:10
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, снегопады и метели продолжатся преимущественно в Центральной и Восточной Эстонии. Ветер северный 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.
Днем на западе страны переменная облачность без осадков, на востоке страны облачность плотнее, ожидаются отдельные кратковременные снегопады. По многим регионам поземка. Ветер северный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с, к вечеру уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.