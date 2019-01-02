Рекомендации спасателей: как правильно себя вести во время шторма

В связи с бурей, которая разразилась в Эстонии в среду, 2 января, Спасательный департамент рекомендует принять меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и защиты имущества.
Людям советуют убрать из дворов легкие предметы и садовую мебель, парковать машину на открытом месте или в гараже, а также по возможности не покидать помещений. С учетом возможных перебоев с электроснабжением следует запастись водой и зарядить телефоны и аккумуляторы, передает Rus.ERR.
Также рекомендуется избегать поездок на автомобиле, а если ехать все-таки придется, то выбирать подходящую скорость и учитывать, что на дороге могут быть поваленные деревья и ветки.
Нельзя приближаться к оборванным линиям электропередач, сообщая о замеченных обрывах проводов Eesti Energia по телефону 1343 и в центр тревоги по номеру 112.