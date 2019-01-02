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Рекомендации спасателей: как правильно себя вести во время шторма

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Tallinn 26.09.2018 Torm Tallinnas. The storm in Tallinn. FOTO:SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В связи с бурей, которая разразилась в Эстонии в среду, 2 января, Спасательный департамент рекомендует принять меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и защиты имущества.

Людям советуют убрать из дворов легкие предметы и садовую мебель, парковать машину на открытом месте или в гараже, а также по возможности не покидать помещений. С учетом возможных перебоев с электроснабжением следует запастись водой и зарядить телефоны и аккумуляторы, передает Rus.ERR.

Также рекомендуется избегать поездок на автомобиле, а если ехать все-таки придется, то выбирать подходящую скорость и учитывать, что на дороге могут быть поваленные деревья и ветки.

Нельзя приближаться к оборванным линиям электропередач, сообщая о замеченных обрывах проводов Eesti Energia по телефону 1343 и в центр тревоги по номеру 112.

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