Рекомендации спасателей: как правильно себя вести во время шторма

Людям советуют убрать из дворов легкие предметы и садовую мебель, парковать машину на открытом месте или в гараже, а также по возможности не покидать помещений. С учетом возможных перебоев с электроснабжением следует запастись водой и зарядить телефоны и аккумуляторы, передает Rus.ERR.

Также рекомендуется избегать поездок на автомобиле, а если ехать все-таки придется, то выбирать подходящую скорость и учитывать, что на дороге могут быть поваленные деревья и ветки.