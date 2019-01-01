Синоптики: в ближайшие дни погода будет резко меняться

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, снег и метель преимущественно на востоке страны. Ветер северный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, утром немного стихнет. Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны по отдельным регионам снег, поземка. Ветер северный, 5-12, на побережье порывами 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха в течение суток 3-8 градусов мороза.

В ночь на пятницу облачность уплотнится, начиная с запада снег и мокрый снег распространятся на восток, утром местами метель. Ветер сменит направление на юго-западное, 2-8, утром на побережье порывами до 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на западе страны вероятен дождь, местами метель и гололедица. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 6-12 градусов мороза, на островах и побережье к утру поднимется до нуля и 2 градусов тепла, днем на востоке страны от нуля до 4 градусов мороза, на западе от нуля до 3 градусов тепла.