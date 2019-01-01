Штормовой ветер вызовет на море волны высотой до 7,5 метра

В северной части Балтики южный и юго-западный ветер ослабеет до 10-14, порывами до 18 м/с и к полудню постепенно сменится на западный и северо-западный. Вечером северо-западный ветер ослабеет, его скорость составит 16-21, порывами 28 м/с, ночью ветер северо-западный и северный 19-24, порывами 30 м/с. Высота волны 2-4 метра, вечером до 6 метров, ночью 5-7,5 метра. Время от времени пройдет мокрый снег и дождь, ночью начнется снегопад. Видимость умеренная, во время осадков плохая.